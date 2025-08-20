Atalanta, Godfrey in prestito allo Sheffield United | FOTO e VIDEO
Ben Godfrey lascia l’Atalanta: andrà in prestito allo Sheffield United
Ben Godfrey si prepara a tornare in Inghilterra. Dopo aver giocato nell’Everton e nell’Ipswich Town, ora il difensore classe 1998 si trasferirà allo Sheffield United, club di Championship.
La formula sarà quella del prestito, quindi il cartellino rimarrà di proprietà dell’Atalanta.
Alla sua prima apparizione in Italia, il difensore ha preso parte a una sola partita di campionato, quella contro il Lecce del 19 agosto.
La seconda parte di stagione, Godfrey l’ha trascorsa in prestito all’Ipswich Town, dove ha giocato 3 gare di Premier League.
Visualizza questo post su Instagram