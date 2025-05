Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Parma di Chivu

Si sta per chiudere la Serie A dell’Atalanta, già certa di avere un posto nella prossima Champions League.

A pochi attimi dal fischio d’inizio dell’ultima di campionato contro il Parma di Chivu, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato nella consueta intervista pre-gara ai microfoni di Dazn.

Ha iniziato dicendo: “Toloi ci abbandona, torna in Brasile dopo tanti anni. Siamo felici per lui e non possiamo che ringraziarlo”.

“Non è rimasto più nessuno di quando sono arrivato io. È cambiato tutto”, ha concluso.