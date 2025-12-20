Atalanta, la probabile formazione contro il Genoa: Daniel Maldini dal 1′
La probabile formazione dell’Atalanta di Raffaele Palladino per la sfida di campionato contro il Genoa
Anche durante la Supercoppa a Riyad, la Serie A non si ferma e continua con la 16ª giornata. Dopo il big match Juventus-Roma, tra le altre partite c’è in programma anche Genoa-Atalanta al Ferraris.
Le squadre di Daniele De Rossi e Raffaele Palladino si sfideranno domenica a partire dalle 20:45 in quello che sarà il penultimo match del 2025.
I rossoblù sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter, risultato comunque di una buona prova. L’Atalanta, invece, dal 2-1 sul Cagliari in casa grazie alla doppietta di un ritrovato Gianluca Scamacca.
Assenti Kossounou (in Coppa d’Africa) e Djimsiti infortunato. Mancherà anche Lookman, con Maldini favorito per sostituirlo dal 1′. Di seguito le probabili formazioni.
Atalanta, la probabile formazione contro il Genoa
Per la sfida contro il Genoa, Palladino dovrebbe affidarsi nuovamente al 3-4-2-1. In porta il solito Carnesecchi, con davanti a lui Hien al centro, Kolasinac braccetto di destra e Scalvini favorito per il ruolo di braccetto di sinistra. Più avanti, sulle fasce, poi, spazio a Zappacosta da una parte e Bernasconi dall’altra.
In mezzo, invece, ecco De Roon affiancato da Ederson. In attacco, considerata l’assenza di Ademola Lookman, ecco quindi Charles De Ketelaere affiancato da Daniel Maldini. Infine, unica punta, ci sarà Gianluca Scamacca, reduce come anticipato dalla doppietta contro il Cagliari.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
Dove vedere Genoa-Atalanta
Genoa-Atalanta, in programma alle 20:45 di domenica 21 dicembre 2025, si potrà vedere in esclusiva su DAZN: per vedere il match in diretta tv o in streaming basta usare l’app di DAZN. Per gli utenti Sky abbonati anche a DAZN, il match sarà comunque visibile su Zona DAZN: in questo caso la partita si può vedere sul canale numero 214 del satellite.