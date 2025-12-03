Le formazioni ufficiali e le scelte di Palladino e De Rossi per la gara tra Atalanta e Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia, che hanno visto la Juventus eliminare l’Udinese e qualificarsi ai quarti. A sfidare i bianconeri sarà la vincente del match tra Atalanta e Genoa, che si affrontano alla New Balance Arena.

I nerazzurri vengono dalla vittoria in campionato contro la Fiorentina, arrivata grazie alle reti di Lookman e Kossounou.

Dall’altra parte, il Genoa viene dal successo con il Verona: i rossoblù sono tornati a vincere in casa dopo quasi otto mesi, per la prima volta con De Rossi in panchina, dato che l’allenatore era rimasto in tribuna per squalifica all’esordio.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Samardzic, Lookman, Ederson, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Krstovic

GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Masini, Frendrup, Fini; V. Carboni, Stanciu; Ekhator. Allenatore: De Rossi

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Onana, Ekuban, Marcandalli, Colombo, Cuenca, Venturino

Dove vedere Atalanta-Genoa in tv e in streaming

Atalanta e Genoa si affrontano mercoledì 3 dicembre alle 15:00, alla New Balance Arena di Bergamo.

Il match sarà visibile in diretta tv su Italia 1, oppure in streaming su Mediaset Infinity o sul sito di Sportmediaset.