Gasperini sarà ancora l’allenatore del club? La situazione

Atalanta-Gasperini ancora insieme? La società ha offerto all’allenatore il rinnovo del contratto fino al 2027 (attualmente in scadenza nel 2026).

Nella stagione 2024/25, Gasperini ha condotto l’Atalanta in Europa per la quinta volta nella sua storia. Dopo 37 giornate, infatti, i nerazzurri occupano il terzo posto con 74 punti.

Dal 1 luglio del 2026 – giorno in cui Gasperini si è seduto sulla panchina della ‘Dea’ – l’allenatore ha portato l’Atalanta nei primi posti della classifica di Serie A.

Raggiungendo, come sottolineato in precedenza, anche l’Europa. Gasperini è pronto per disputare l’ultima giornata del campionato, contro il Parma, consapevole di aver raggiunto nuovamente un traguardo importante come il terzo posto.

Atalanta, Gasperini e il futuro

“Permanenza? Ne riparliamo quando conquisteremo la Champions League, se la conquisteremo… – disse Gasperini, a fine aprile, ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo sapere che i rivali sono agguerriti, dobbiamo ritrovare la massima concentrazione e la forza di tutti. E io non ho mai detto che vado via, ma un’altra cosa, che non rinnovavo ed è diverso”.

“L’obiettivo comunque ora è solo raggiungere la Champions. Non è una cosa che matura in una settimana, ma nei mesi, negli anni. Con Bergamo e l’Atalanta ho un legame e quello che abbiamo fatto quest’anno va ancora oltre a quelli scorsi. A volte ci si dimentica dei giocatori persi per infortunio. Tutto positivo ma ora chiudiamolo così”.