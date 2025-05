Atalanta, Gasperini: “Dobbiamo avere entusiasmo e frenesia di volare verso l’obiettivo”

Le parole dell’allenatore del club neroazzurro al termine della partita contro il Monza

Termina 0-4 la gara tra Monza e Atalanta, match valido per la 35esima giornata di campionato. Decisiva la doppietta di De Ketelaere e i gol di Lookman e Brescianini.

La sconfitta numero 25 della stagione, condanna il Monza all’aritmetica retrocessione in Serie B.

Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha analizzato così – a Dazn – il successo della Dea: “Aver fatto due gol nei primi minuti ci ha agevolato: il primo tempo non ero molto contento perché dopo lo 0-2 avevamo molti spazi. Il Monza è stato pericoloso: noi non possiamo mai perdere concentrazione e attenzione. Dobbiamo avere entusiasmo e frenesia di volare: quello che possiamo raggiungere è nuovamente un traguardo importante: sciuparlo per dei cali di tensione sarebbe un peccato”.

Gasperini ha poi proseguito: “Sconfitte casalinghe nel girone di ritorno? La causa è stata il rendimento corale dei giocatori in attacco rispetto al solito. Non siamo riusciti sempre a trovare le giuste alternative”.

Gasperini ha poi detto: “Ammonizione di Hien? Mi sono arrabbiato perché era difficile trovare delle ammonizioni oggi: è stata una partita correttissima”.

E sugli infortunati: “Kossounou? Lo avremo al meglio quando inizierà la prossima stagione”.