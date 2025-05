Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prima della sfida della 37esima giornata contro il Genoa di Vieira

Si avvicina il fischio di inizio dell’anticipo di questa 37esima giornata di Serie A tra il Genoa di Vieira e l’Atalanta di Gasperini.

Le altre sfide della penultima giornata si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20:45.

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio della sfida.

“È stata un’annata ricchissima di soddisfazioni. Il tempo vola e siamo qui a due partite dalla fine“, ha esordito.

Atalanta, le parole di Gasperini

L’allenatore nerazzurro ha continuato parlando dei tifosi: “Atmosfera bellissima per me. Questo stadio ha un sapore fantastico per il calcio. Finalmente vengo in una stagione tranquilla, con un clima di festa“.

Ha proseguito poi commentando le prestazioni del suo attaccante: “Retegui? Nella crescita c’è molto di suo. Ha segnato in tutti i modi (testa, destro, sinistro). Nella prima parte di stagione è stato eccezionale, nella seconda è un po’ calato come tutta la squadra, ma è sempre stato bravo a sfruttare i palloni serviti dai compagni“.