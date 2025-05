Le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Parma, gara valida per la 38esima e ultima giornata di Serie A

Si chiude a Parma il campionato dell’Atalanta di Gasperini, che termina la sua Serie A al 3° posto. Già sicura da diversi giorni di un posto nella prossima Champions League.

I nerazzurri chiudono con una sconfitta casalinga per 2-3 contro il Parma di Cristian Chivu che vince in rimonta.

Al termine della gara, lo stesso Gasperini ha parlato nella consueta intervista post match analizzando sia la partita che facendo un bilancio dell’annata della sua squadra. Oltre che, però, del suo futuro.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Atalanta, le parole di Gasperini dopo il Parma

L’allenatore dei bergamaschi ha iniziato così la sua intervista: “Sarà difficile ripetersi, un risultato come la qualificazione in Champions League per la prima volta in 9 anni, credo che sarà difficilmente ripetibile. Dobbiamo confrontarci con la società, io ho la sensazione che molti giocatori potrebbero salutare e non sono in grado di garantire gli stessi risultati.”

Ha poi continuato: “Mi dispiace per la prima volta dover abbassare l’asticella ma andrà fatto un confronto con la società”