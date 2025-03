Atalanta, Gasperini: “L’arbitro ha esagerato, il rosso ha rovinato la partita”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro l’Inter

L’Inter per allungare e l’Atalanta per conquistare il primo posto a 61 punti insieme al Napoli e agli uomini di Inzaghi: erano questi gli obiettivi prima della gara.

Gli uomini di Gasperini arrivavano alla partita dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus di Thiago Motta lo scorso weekend per 4-0.

Alla fine la gara è terminata 0-2 con le reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez, che hanno regalato i tre punti alla squadra di Inzaghi.

Nella consueta intervista post partita Gian Piero Gasperini, espulso nel finale, ha commentato la prova della sua Atalanta nello scontro diretto contro l’Inter.

Atalanta, l’intervista post partita di Gasperini

Gasperini ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Non c’erano i presupposti per il cartellino rosso per Ederson, ha rovinato il finale di partita per noi e per tutti. L’arbitro ha esagerato, è un peccato“.

L’allenatore dell’Atalanta ha poi continuato: “Ederson è un giocatore corretto, ha sbagliato ad applaudire ma ci sono parole molto peggiori sulle quali si sorvola”.

“Non usciamo ridimensionati”: le parole di Gasperini

L’ex allenatore del Genoa si è anche soffermato sul gol dello 0-1: “Abbiamo difeso benissimo nel primo tempo, poi hanno sospeso la partita per un malore a un tifoso. Sono episodi che capitano, noi dovevamo essere più attenti. Spesso contro l’Inter le partite vengono definite dagli episodi, forse perchè sono più bravi di noi”.

Gasperini ha concluso l’intervista post partita concentrandosi sulla lotta scudetto: “Ora c’è la sosta poi ci sono nove partite e dobbiamo trovare la forza di giocarle al meglio. Tolto il risultato l’Atalanta deve essere molto orgogliosa di questa partita, non ne usciamo ridimensionati“.