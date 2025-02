Le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Club Brugge

Dopo il Milan anche l’Atalanta viene eliminata dalla Champions League. Gli uomini di Gasperini, infatti, non sono riusciti a ribaltare la sconfitta in Belgio dell’andata per 2-1.

Al Gewiss Stadium il Club Brugge è riuscito a vincere 3-1 chiudendo il primo tempo sul 3-0 con la doppietta di Talbi e la rete di Jutglà.

Inutile la rete a inizio secondo di Lookman che qualche minuto dopo ha anche sbagliato un calcio di rigore che si era conquistato Cuadrado.

Nel post partita ai microfoni di SkySport Gian Piero Gasperini ha commentato la prova della sua Atalanta contro il Club Brugge.

Atalanta, l’intervista post partita di Gasperini

Gasperini ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Sono state due partite abbastanza strane. La Champions League è la competizione degli episodi. Abbiamo preso gol subito e loro hanno sfruttato tutto, noi abbiamo sbagliato tante occasioni. La squadra ha sempre giocato con dignità tranne nell’episodio di Toloi. La squadra ha giocato c’è stato anche l’episodio del rigore sbagliato“.

L’allenatore dell’Atalanta ha poi continuato: “Lookman non ha mai fatto una partita prima di oggi. Fino a qualche giorno fa faticava a calciare. Bisogna anche conoscere le cose. In generale abbiamo tenuto tutta la gara fino alla fine. Il rigore sbagliato ha rallentato gli entusiasmi. Sotto l’aspetto atletico la nostra è una squadra che sta bene il problema è che loro avevano una velocità incredibile in alcuni giocatori. Hanno sfruttato tutte le situazioni e noi nei loro gol potevamo fare meglio. Il primo tempo doveva finire 2-1 e invece è finito 3-0. Questa è una competizione che si gioca molto sugli episodi. Credo che in entrambe le gare noi abbiamo avuto più occasioni ma loro hanno sfruttato meglio le loro. L’eliminazione ci sta tutto e a noi rimane un po’ di rammarico“.

“Credo che questa squadra sia destinata a un buon finale di campionato”: le parole di Gasperini

Gasperini ha concluso l’intervista concentrandosi sulle prestazioni dell’ultimo periodo e sul rigore calciato da Lookman: “Nell’ultimo mese e mezzo c’è stato l’infortunio di Lookman e tutti hanno sofferto un po’ a livello di condizioni. Abbiamo anche Maldini fuori. Sotto il profilo della prestazione in questo periodo i ragazzi hanno fatto bene. Noi in questo momento abbiamo fatto un po’ di fatica. Credo che questa sia una squadra destinata a fare un buon finale di campionato. Rigore di Lookman? Penso sia uno dei peggiori rigoristi mai visto, anche in allenamento li calcia veramente male. Erano lì anche De Ketelaere e Retegui, lui sull’onda dell’euforia ha preso il pallone. È un gesto che non mi è assolutamente piaciuto“.

--> --> -->-->