Atalanta, Gasperini: “Sostituzione Lookman? Doveva uscire Ederson, abbiamo sbagliato”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della partita di Serie A contro la Lazio.

Grazie alla rete di Isaksen la Lazio ha battuto 0-1 l’Atalanta. I nerazzurri restano quindi fermi a quota 58 punti, riaprendo ancora di più la lotta Champions.

Al termine della partita l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Buona prestazione ma non supportata dai gol, poi abbiamo fatto un patatrac in difesa – ha esordito -. È una striscia lunga di non vittorie che ci penalizza, ma dobbiamo avere una grande reazione”.

“Quello che non siamo riusciti a fare in queste tre partite possiamo farlo nelle prossime”, ha continuato.

Atalanta, le parole di Gasperini

Sul cambio di Lookman: “Doveva uscire Ederson, abbiamo sbagliato i numeri. Si vede che non era la mia giornata“.

Le parole sul suo futuro possono aver mutato lo spirito dello spogliatoio? “Non credo – ha detto –. Non c’entra proprio niente, è solo un tentativo di trovare alibi“. Ai microfoni di Dazn ha poi aggiunto: “Il mio futuro? Adesso è una domanda fuori luogo. Abbiamo sette partite, la cosa più importante è ritrovare risultati consoni alle prestazioni. Tutto il resto è meno importante”.