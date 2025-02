Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nella conferenza stampa di vigilia della trasferta contro l’Empoli

Dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League arrivata dopo il doppio confronto contro il Club Brugge, per l’Atalanta è tempo di ributtarsi nel campionato.

La formazione di Gasperini occupa la terza posizione a cinque distanze dal primo posto ed è alla ricerca di punti importanti per continuare il cammino in Serie A.

L’avversario sarà l’Empoli, formazione quartultima in campionato che arriva al match dopo tre vittorie consecutive.

Alla vigilia del match, Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

Atalanta, le parole nella conferenza stampa pre Empoli

Gasperini ha commentato il periodo che sta vivendo la sua squadra e ha fatto un’analisi sull’imminente partita contro i toscani: “L’Empoli viene da una striscia di risultati difficili dopo che è stata in una posizione di classifica buona. Ho sempre visto buone partite da parte dell’Empoli, è un buona squadra che si gioca la salvezza. È una buona squadra, con una buona qualità di gioco, con un ottimo allenatore, che si gioca la salvezza. Mi ricordo la partita d’andata, mi aspetto una gara equilibrata, difficile. Noi abbiamo un solo obiettivo, dobbiamo fare il massimo. Champions? Siamo rammaricati, siamo usciti. Scudetto? Dobbiamo credere nell impossibile, solo se ci credi veramente puoi farcela. Quando sono ripartito dopo l’Europa League avevo in mente solo quello, era l’unica cosa che può dare una vera gioia al popolo bergamasco”.

Per poi aggiungere su Lookman: “Ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo…la mia non voleva essere una frase offensiva. Ieri abbiamo avuto in Udinese-Lecce quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo “dai tieni la palla, buttala dentro”. Può diventare un rigorista, sarebbe una capacità realizzativa ulteriore. Ho quasi la sensazione che ci sia la volontà che l’Atalanta venga descritta che sia così tutto per aria, ma la realtà è un po’ diversa. Parlo sempre di fronte tutta la squadra, non ha mai sfiorato la società. Si è sentito offeso, non volevo offendere nessuno. Secondo me è andata bene così perché non c’è stato nessuno teatrino, mi fa piacere che sia accaduto quel che sia accaduto con l’Udinese, quello che hanno fatto giocatori e allenatore. È entrato nel modo straordinario, il suo gesto anche se generoso, non cambia quella che è la mia idea”.

Le parole di Gasperini in vista dell’Empoli

L’allenatore dell’Atalanta ha poi detto come la squadra ripartirà dopo l’eliminazione dalla Champions League: “Sulla condizione emotiva penso sia la cosa più facile. L’Inter è a 4 punti, la Juventus è dietro 5 punti. Per natura non guardo mai indietro, mi guardo avanti. Psicologicamente la reazione è più facile. Da qui, ripartiamo“.

Infine, ha dichiarato sul suo futuro: “Non ci saranno ulteriori rinnovi, vedremo se andremo a scadenza o se interromperemo”.