Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il Bruges.

Dopo la sconfitta e le polemiche arbitrali nel playoff di andata, l’Atalanta si prepara a sfidare di nuovo il Bruges in Champions League.

Alla vigilia della partita, in programma martedì 18 febbraio alle ore 21:00, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le parole dell’allenatore nerazzurro in vista del ritorno di Champions League.

L’intervista è iniziata così: “Abbiamo giocato sabato, ieri si è allenato chi non ha giocato e oggi abbiamo ricominciato. La partita dell’andata ci ha dato conoscenza di questa squadra e domani dovremo fare un’ottima gara per riuscire a superare il turno“.

Atalanta, le parole di Gasperini

A seguire: “Ormai è cosi: è stato documentato e non possiamo più pensare a quell’episodio. Domani dovremo superare tutto quanto. Turnover di sabato? Abbiamo già fatto 38 partite: una volta le facevi un ina stagione. Parecchi giocatori le hanno giocate quasi tutte. Questa è la realtà e bisogna essere preparati se qualche volta c’è un piccolo acciacco. È brutto quando accadono infortuni come Scamacca, Scalvini e Kossounou“.

Gasperini ha dichiarato: “Ci è capitato di avere fuori Lookman in questo periodo, che è coinciso con qualche gol in meno e un po’ di carenza in fase offensiva. In difesa e centrocampo ti arrangi meglio quando manca un giocatore di livello. Spesso chi entra in attacco è decisivo. Adesso sembra recuperato e avremo una forza in più“.

L’intervista di Gasperini alla vigilia di Atalanta-Bruges

L’allenatore ha poi aggiunto: “Sui rigori non siamo bravissimi, non abbiamo una grande percentuale. Ti alleni, ma molto è lo stato d’animo in quel momento, come ti presenti. Ma cercheremo di arrivare prima alla vittoria“. Sugli avversari: “Le squadre italiane si sanno chiudere e difendere. In Champions, le squadre sono abituate a vincere i loro campionati di riferimento e sono offensive. Il Bruges è una squadra duttile, che si difende bassa. In altre partite sa giocare in modo più offensivo. È una squadra capace tatticamente, con giovani veloci ed è insidiosa. Dovremo fare bene, ed essere attenti sul piano tattico perché loro propongono diverse facce “.

“Con le 5 sostituzioni, togliere un giocatore dopo un tempo vuol dire che è stato davvero in difficoltà, sennò tendi ad aspettare. Ma non pesa sugli slot che hai a disposizione. Un po’ tutti aspettiamo di arrivare al momento decisivo della gara: circa gli ultimi 25 minuti. Si risolvono tante gare in virtù della gente fresca che ti entra. Ci sono attaccanti rapidi, svelti e veloci ed è una cosa che pesa molto in queste gare. Lookman quanta autonomia ha? La mia intenzione è di portarlo in panchina e utilizzato in vista dei possibili supplementari. È importante che stia bene“.

Chiosa finale su: “VAR a chiamata? Io mi sono esposto: sono contro a questa soluzione perché rallenterebbe ancora di più il gioco, che è già molto lento i virtù dei tanti fischi che vengono fatti. Aumenterebbe ancor di più le polemiche. Ci sono 4 arbitri, 3 al VAR e mi sembrano veramente tante. Poi sugli episodi ognuno ha la sua versione e porterebbe il calcio a qualcosa che non mi piace. Quello che è molto penalizzante è i contatti. Le simulazioni vanno battagliate, perché ammazzano il calcio. Sono cose che ti mandano fuori e sui contatti bisogna essere chiari. La tecnologia deve anche dare delle risposte e prendersi la responsabilità di dare dei giudizi“.

--> --> -->-->