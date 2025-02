Atalanta, Gasperini: “Giocare la Champions non stanca, ma stiamo avendo tanti infortuni”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista del playoff d’andata di Champions League contro il Bruges.

Dopo la vittoria netta contro il Verona l’Atalanta si prepara a scendere in campo contro il Bruges, match di andata dei playoff di Champions League.

Alla vigilia della partita l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini è quindi intervenuto in conferenza stampa:

“Il Bruges abbiamo già avuto modo di vederlo perché ha già giocato contro il Milan e la Juve. Ogni squadra ha le sue tipicità: lavorano bene e con grande intensità”.

Le parole di Gasperini prima di Bruges-Atalanta

Gasperini ha continuato a parlare del Bruges: “Come tutte le squadre che giocano la Champions, è abituata a lottare per vincere i propri campionati. Sono una squadra offensiva, che danno intensità. Non rinunciano mai a giocare, non hanno cali di ritmo: dobbiamo essere bravi a giocare un’ottima gara“.

Sul percorso dell’Atalanta e sugli infortuni: “Siamo arrivati noni in questa classifica un po’ particolare, perché abbiamo fatto un percorso molto buono. Giocare la Champions è sempre per noi una grande emozione, giochiamo delle partite che ci portano qualcosa in campionato. Giocando tante partite si possono avere infortuni, e noi li stiamo patendo”.

Gasperini ha quindi detto la sua sul triplice impegno: “Giocare le partite di Champions non stanca, anzi è più quello che aggiungo rispetto a quello che tolgono, incontri squadre che giocano in maniera diversa rispetto alla Serie A. L’esperienza supera gli aspetti negativi. Giochiamo tanto, il livello degli infortuni aumenta. Si giocano tante partite ravvicinate“.

