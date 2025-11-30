Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Fiorentina: le scelte di Palladino e Vanoli.

In attesa delle sfide che completeranno il turno, la 14ª giornata di Serie A propone un duello ricco di tensioni opposte: l’Atalanta, reduce da un trionfo europeo, ospita una Fiorentina che viaggia ancora dentro il caos.

La squadra di Raffaele Palladino arriva dalla brillante vittoria per 3-0 contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, un successo che ha ridato ossigeno dopo il 3-1 incassato contro il Napoli in campionato.

Situazione molto diversa per la Fiorentina, che ha prolungato a sette la serie senza vittorie perdendo contro l’AEK Atene in Conference League. È arrivata la prima sconfitta dell’era Vanoli, e la classifica resta pesantissima: zona retrocessione, appena sei punti raccolti e il peggior avvio viola dopo 12 giornate nella storia recente.

Fischio d’inizio alle ore 18. Ecco le scelte ufficiali di Palladino e Vanoli.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione:Rossi, Sportiello, Kolasinac, Aahnor, Bernasconi, Zalwesky, Musah, Brescianini, Pasalic, Samardzic, Maldini, Sulemana, Krstovic

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Fortini, Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Kouame, Gudmundsson, Dzeko

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv e streaming

Atalanta-Fiorentina, gara valida per la 14ª giornata della Serie A 2025/26, si giocherà oggi alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.