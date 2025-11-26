Atalanta, 3 gol in 5 minuti contro l’Eintracht Francoforte
Incredibile quanto accaduto a Francoforte nel match tra l’Eintracht e l’Atalanta di Raffaele Palladino
Succede tutto in 5 minuti a Francoforte nel match tra Eintracht Francoforte e Atalanta nel match valevole per la quinta giornata di Champions League.
Dopo aver mantenuto lo 0-0 per un’ora di gioco, l’Atalanta segna 3 gol in appena 5 minuti. In gol Lookman al 60′, Ederson al 62′ e De Ketelaere al 65′.
Se dovesse finire così si tratterebbe di un esordio da sogno per Raffaele Palladino, alla sua prima panchina in Champions League in carriera. Per l’allenatore nerazzurro non è però la prima esperienza in una competizione europea.
Palladino infatti aveva già esordito l’anno scorso con la Fiorentina in Conference League, arrivando fino in semifinale dove la squadra viola perse contro il Betis.