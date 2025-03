Atalanta, Ederson convocato dal Brasile per la gara contro l’Argentina

Il centrocampista dell’Atalanta Jose Ederson è stato convocato dal Brasile per la gara contro l’Argentina. Novità anche dall’allenamento

Non si fermano gli allenamenti delle formazioni delle squadre di Serie A. Tra queste c’è l’Atalanta, che dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter sta preparando la trasferta contro la Fiorentina.

Arrivano diversi aggiornamenti per quanto riguarda gli infortunati, a cui si è aggiunto anche Mateo Retegui durante gli ultimi impegni con gli Azzurri.

Una buona notizia riguarda anche il centrocampista Jose Ederson, che è stato convocato dalla nazionale brasiliana per il delicato match contro l’Argentina, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026.

Nella giornata di sabato 22 marzo ci sarà l’ultima seduta settimanale, prima dei due giorni di riposo concessi alla squadra.

Atalanta, novità su Ederson

Come detto, il centrocampista dell’Atalanta Jose Ederson è stato convocato dalla nazionale del Brasile per l’importantissimo impegno contro l’Argentina. Gara in programma per mercoledì 26 marzo con la prima del girone, la nazionale allenata da Scaloni, che dovrà difendere i quattro punti di vantaggio che la separano proprio dai verdeoro.

Giocatore che aveva saltato la gara contro la Colombia, dato che non era stato convocato dal c.t. Dorival. Ricordiamo inoltre che Ederson non potrà essere presente con l’Atalanta per il match al Franchi di Firenze a causa del doppio giallo rimediato contro l’Inter.

Il punto sugli infortunati

Sono diversi i giocatori che, come detto in precedenza, sono ancora alle prese con i propri infortuni. Sulemana è l’unico nerazzurro che ha svolto lavoro individuale nella gioranta di venerdì 21 marzo. Cuadrado, Posch, Scalvini e Kossounou hanno invece svolto terapie.

Discorso analogo per le due punte dell’Atalanta e della nazionale italiana Retegui e Scamacca, anche loro fermati da un infortunio. Il più recente è stato l’attuale capocannoniere della Serie A, che punta al recupero per la gara contro la Fiorentina. Anche se sarà più probabile un rientro per la sfida contro la Lazio di Marco Baroni.