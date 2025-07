Atalanta, Diouf rimane il primo obiettivo. La società deve decidere se occupare subito la seconda casella per gli extracomunitari

Diouf rimane il primo obiettivo dell’Atalanta: la società deve decidere se occupare subito la seconda casella per gli extracomunitari.

L’Atalanta continua il mercato in uscita e in entrata per garantire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

El Hadji Malick Diouf dello Slavia Praga rimane il primo obiettivo dei nerazzurri. Si cerca quindi il sostituto di Ruggeri come esterno sinistro.

La società però deve decidere se occupare subito la seconda casella per gli extracomunitari dopo l’arrivo di Sulemana.

Per occupare questo posto la società vorrà anche capire anche se Retegui andrà via oppure no.