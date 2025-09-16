Atalanta, De Roon: “PSG la squadra più forte d’Europa. Con Lookman ci sarà un’apertura”

Le parole di Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Psg

Sta per tornare la competizione europea che più fa sognare i tifosi di tutto il Mondo: la Champions League.

Anche l’Atalanta di Ivan Juric, dopo la qualificazione ottenuta l’anno scorso con in panchina Gian Piero Gasperini, si prepara a scendere in campo.

Il primo avversario sarà subito il Paris Saint-Germain, che nella passata stagione ha alzato il trofeo dopo aver battuto in finale l’Inter.

Alla vigilia della gara, il capitano dei nerazzurri Marten De Roon ha parlato in conferenza stampa della sfida che attende lui e i suoi compagni.

Atalanta, le parole di De Roon prima del Psg

De Roon è tornato sulla scorsa sfida di Champions League tra PSG e Atalanta: “Arrivo con altri pensieri rispetto all’ultima volta qui. Era un ambiente diverso, il 2020, ora gli stadi sono pieni. Giochiamo contro la squadra più forte d’Europa, hanno tanta velocità, giocatori di livello, dobbiamo dare il massimo e avere la fame per fare il risultato“.

L’olandese ha aggiunto: “È sempre possibile vincere, la palla è rotonda. Il Paris è una squadra forte, tranne il Mondiale per club ha vinto tutto. In trasferta in Europa siamo sempre stati bravi, vogliamo dimostrare che anche con Juric siamo una squadra di livello. Vogliamo essere all’altezza di affrontare i più forti d’Europa“.

“Lookman? Ci sarà sempre un’apertura”

De Roon ha parlato delle differenze nel suo gioco dall’arrivo di Juric: “È cambiato qualcosa nel mio gioco con Juric, presso più alto. Sarebbe strano cambiare tutto, stiamo costruendo un paio di cose nuove, non è facile cambiare dopo 9 anni. Vedendo anche il secondo tempo con il Lecce abbiamo fiducia“.

Il capitano dell’Atalanta ha concluso parlando di Lookman. L’olandese ha detto: “Non ci ha disturbato, non voglio spendere troppe parole. Ci concentriamo sulla squadra e su chi c’è. Noi siamo sempre qua e secondo me ci sarà sempre un’apertura“.