Atalanta, De Ketelaere sbaglia il rigore: gran parata di Rulli

Comincia in salita la gara dell’Atalanta di Ivan Juric con Charles De Ketelaere che si fa parare un calcio di rigore

Quindici minuti di emozioni nella gara tra il Marsiglia di De Zerbi e l’Atalanta. I nerazzurri al 13′ si sono guadagnati un calcio di rigore grazie a Krstovic.

L’attaccante, infatti, è stato travolto in uscita da Rulli. Al quindicesimo dal dischetto si è presentato Charles De Ketelaere che si è fatto parare il rigore.

Il portiere del club francese ha intuito dove il belga avrebbe calciato e ha salvato così il Marsiglia dallo svantaggio.