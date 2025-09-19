Atalanta, nessuna lesione per De Ketelaere: i tempi di recupero

Charles De Ketelaere, Atalanta (Imago)

L’esito degli esami a cui si è sottoposto De Ketelaere dopo l’infortunio rimediato contro il PSG: ecco quanto dovrà stare fuori

Quella del Parco dei Principi è stata una serata totalmente da dimenticare per l’Atalanta e Ivan Juric. Non solo per la brutta sconfitta per 4-0, ma anche per gli infortuni capitati a Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere.

La partita del primo è infatti durata solamente 10 minuti, essendo entrato al 75′ e costretto uscire all’85’ per un problema muscolare; il belga, invece, è stato sostituito all’intervallo proprio a causa di un infortunio.

Entrambi si sono sottoposti a degli esami strumentali che hanno fatto chiarezza sulle loro condizioni: Scalvini ha rimediato una lesione di primo grado all’adduttore destro, e starà fuori per circa 18 giorni.

Per De Keteleaere, invece, si tratta di un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro, come si legge dal comunicato del club bergamasco.

Atalanta, i tempi di recupero di De Ketelaere

Juric può tirare un sospiro di sollievo, ma soltanto a metà. Se Scalvini infatti dovrà stare fuori per poco meno di tre settimane, il belga non ha riportato invece nessuna lesione muscolare.

L’obiettivo del club è quello di recuperarlo il prima possibile, ma è molto difficile che possa essere a disposizione già per la sfida contro il Torino in programma domenica 21 settembre.