Le parole del direttore sportivo dell’Atalanta Tony D’Amico sulla separazione da Ivan Juric e l’arrivo di Raffaele Palladino.

A Milano si è tenuto questa sera il Gran Galà del Trofeo Italo Galbiati. Tante lo voci che hanno arricchito l’evento, tra cui quelle di Maurizio Ganz e Torriani, intervenuti per commentare l’avvicinamento al derby di Milano.

A margine dell’evento ha parlato anche il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico. Il club nerazzurro, come raccontato, ha cambiato in panchina sostituendo Ivan Juric con Raffaele Palladino.

Il ds ha commentato dicendo: “I premi vanno condivisi con tutti. L’anno scorso abbiamo ad un certo punto sognato qualcosa di inimmaginabile. Juric? Sicuramente quando si arriva dopo 4 mesi a cambiare qualcosa non è andato. Guardiamo avanti, abbiamo tanti obiettivi e auguriamo l’in bocca al lupo a Palladino. Per Juric c’è grande dispiacere, a fine anno saremo più freddi per capire cosa non è andato bene“.

D’Amico ha proseguito: “Palladino è arrivato con entusiasmo, ne avevamo bisogno noi e i ragazzi. Sabato affrontiamo i campioni d’Italia e sarà difficile ma battaglieremo su ogni campo. Stiamo vivendo di alti e bassi ma siamo convinti che con lavoro e autostima torneremo ad alti livelli”.