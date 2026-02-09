Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cremonese, penultimo match della 24esima giornata di Serie A in programma alle 18:30

In attesa del recupero di Milan-Como, posticipata al 18 febbraio, la 24esima giornata va verso la sua conclusione.

L’Atalanta, dopo la grande vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, proverà ad accorciare sulla 6a posizione, occupata proprio dalla squadra di Fabregas a 5 punti di distanza.

Momento opposto invece per la Cremonese che, dopo un girone di andata ottimo, ora sta vivendo un momento di difficoltà e non vince da 9 partite in cui ha ottenuto solamente 3 pareggi a fronte di 6 sconfitte.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta e Cremonese, in campo alla New Balance Arena alle 18:30

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cremonese

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Bernasconi.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Moumbagna, Floriani Mussolini, Terracciano, Pavesi, Payero, Folino, Sanabria.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in diretta TV e streaming

Atalanta e Cremonese si affrontano lunedì 9 febbraio allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Fischio d’inizio alle 18:30.

La partita sarà visibile in diretta tv oppure in streaming tramite l’app di DAZN.