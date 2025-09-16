Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, i convocati per il Psg: ancora assente Lookman

Redazione 16 Settembre 2025
Ademola Lookman con la maglia dell'Atalanta (Imago)
Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta (Imago)

L’Atalanta ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Psg di Champions League: le ultime su Lookman

Continuano a non avere una svolta la situazione legata ad Ademola Lookman in casa Atalanta.

Il giocatore, che dopo il trasferimento saltato in estate con l’Inter ha smesso di allenarsi a Zingonia, non farà parte della squadra che affronterà il Paris Saint-Germain.

Gara che sarà l’esordio per Juric in Champions League da allenatore e la prima partita stagionale della competizione.

Match che, dunque, perde subito un altro dei suoi protagonisti: i nerazzurri dovranno di nuovo fare a meno dell’attaccante nigeriano, oltre che di Gianluca Scamacca.

Atalanta, i convocati: non c’è Lookman

Questa la lista dei convocati dell’Atalanta per la sfida al Paris Saint-Germain, in cui spiccano le assenze di Scamacca e Lookman.

PORTIERI: Carnesecchi, Sportiello, Rossi;.
DIFENSORI: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Kossounou, Djimsiti, Hien, Scalvini, Zalewski, Zappacosta, Obric;
CENTROCAMPISTI: Brescianini, De Roon, Musah, Pasalic, Samardzic;
ATTACCANTI: De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Camara, Sulemena Kamaldeen.