Atalanta, i convocati per il Psg: ancora assente Lookman
L’Atalanta ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Psg di Champions League: le ultime su Lookman
Continuano a non avere una svolta la situazione legata ad Ademola Lookman in casa Atalanta.
Il giocatore, che dopo il trasferimento saltato in estate con l’Inter ha smesso di allenarsi a Zingonia, non farà parte della squadra che affronterà il Paris Saint-Germain.
Gara che sarà l’esordio per Juric in Champions League da allenatore e la prima partita stagionale della competizione.
Match che, dunque, perde subito un altro dei suoi protagonisti: i nerazzurri dovranno di nuovo fare a meno dell’attaccante nigeriano, oltre che di Gianluca Scamacca.
Atalanta, i convocati: non c’è Lookman
Questa la lista dei convocati dell’Atalanta per la sfida al Paris Saint-Germain, in cui spiccano le assenze di Scamacca e Lookman.
PORTIERI: Carnesecchi, Sportiello, Rossi;.
DIFENSORI: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Kossounou, Djimsiti, Hien, Scalvini, Zalewski, Zappacosta, Obric;
CENTROCAMPISTI: Brescianini, De Roon, Musah, Pasalic, Samardzic;
ATTACCANTI: De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Camara, Sulemena Kamaldeen.