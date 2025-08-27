L’Atalanta pensa a Comuzzo per la difesa

L’Atalanta pensa a Pietro Comuzzo per la difesa, ma l’operazione non è semplice: la Fiorentina chiede 30 milioni più 5 di bonus

L’Atalanta pensa a Pietro Comuzzo per rinforzare la propria difesa.

L’operazione, però, sarebbe complicata: la Fiorentina chiede almeno 30 milioni di euro più 5 di bonus. Resta perciò da capire se l’Atalanta deciderà di fare questo sforzo economico.

Sul giocatore viola c’era anche l’interesse dell’Al Hilal, che aveva messo sul piatto 35 milioni, ma lo stesso Comuzzo, nonostante la grande offerta, preferisce rimanere in Italia.

Il difensore viola ha giocato 44 partite nell’ultima stagione, e ha rinnovato fino al 2029 poco prima della fine dello scorso campionato.