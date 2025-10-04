Atalanta-Como, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Jurić e Fàbregas per Atalanta-Como

Atalanta e Como si sfidano nel sabato sera della 6ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20:45.

I nerazzurri di Ivan Jurić arrivano dalla vittoria in rimonta contro il Club Brugge in Champions League, mentre l’ultimo risultato ottenuto in campionato è l’1-1 in casa della Juve.

Il pareggio con un gol per parte è anche il risultato della sfida tra Como e Cremonese, l’ultima disputata dai ragazzi di Cesc Fàbregas.

Ora Atalanta e Como si trovano di fronte alla New Balance Arena di Bergamo. In attesa del fischio d’inizio, leggiamo insieme le formazioni ufficiali delle due squadre.

Atalanta-Como, le scelte ufficiali dei due allenatori

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Sulemana.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Dove vedere Atalanta-Como in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Como, in programma sabato 4 ottobre alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda il primo, nello specifico, i canali dedicati saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.