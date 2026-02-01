Atalanta in 10 dopo 8 minuti: espulso Ahanor. La dinamica
Brutte notizie per Raffaele Palladino: la sua Atalanta resta in 10 uomini dopo appena 8 minuti
Episodio decisivo in Como-Atalanta dopo appena 8 minuti di gioco.
La squadra ospite è rimasta in 10 uomini dopo un rosso diretto per Ahanor per fallo di reazione su Perrone.
Il difensore nerazzurro ha spinto l’avversario che lo aveva provocato qualche istante prima.
L’arbitro Pairetto, con la collaborazione dell’assistente, ha deciso di espellere Ahanor e ammonire Perrone.