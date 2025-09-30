Le scelte ufficiali di Jurić e Hayen

Esordio casalingo per l’Atalanta di Ivan Jurić in Champions League. Dopo la pesante sconfitta a Parigi, la Dea è alla ricerca del primo successo stagionale europeo.

In caso di risultato utile si tratterebbe del terzo consecutivo, tra campionato e coppa.

Calcio d’inizio contro il Club Brugge alle ore 18.45

Di seguito le formazioni ufficiali.

Atalanta-Club Brugge, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric, Brescianini, Maldini, Zappacosta

CLUB BRUGGE (4-5-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Stankovic,Sandra, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. Allenatore: Nicky Hayden

A disposizione: van den Heuvel, Romero, Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Siquet, Osuji, Audoor, Diakhon, Campbell

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Club Brugge, in programma martedì 30 settembre alle ore 18.45 e valida per la seconda giornata della league phase della Champions League, sarà visibile in diretta tv su SkySport e NOWTV.

Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di NOWTV e su SkyGo.