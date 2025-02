Le formazioni ufficiali scelte da Gian Piero Gasperini e Nicky Hayen per il ritorno dei playoff di Champions League tra Atalanta e Club Brugge.

Siamo arrivati anche al match di ritorno di questi playoff di Champions League. Una sfida da dentro o fuori per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha perso la gara di andata per 2-1 con un rigore negli ultimi minuti di gioco.

I nerazzurri oggi, martedì 18 febbraio, ospiteranno alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo il Club Brugge di Nicky Hayen per la sfida decisiva.

Non sarà una partita semplice, come annunciato da Gasperini in conferenza stampa alla vigilia: “Brugge? È una squadra capace tatticamente, con giovani veloci ed è insidiosa. Dovremo fare bene, ed essere attenti sul piano tattico perché loro propongono diverse facce“.

Ecco di seguito le scelte ufficiali schierate dai due allenatori Atalanta-Club Brugge.

Atalanta-Club Brugge, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Posch, Sulemana, Lookman, Bellanova, Ruggeri, Samardzic, Cassa, Palestra, Brescianini, Vlahovic.

CLUB BRUGGE (4-5-1): Mignolet; Seyz, Ordonez, Mechele, De Kuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla. All. Hayen

A disposizione: Jackers, Romero, Vetlesen, Vermant, Nilsson, Skoras, Nielsen, Siquet, Spileers, Sabbe

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in TV e streaming

La gara tra Atalanta e Club Brugge, in programma martedì 18 febbraio alle 21:00, in TV sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app Sky Go e Now Tv.

