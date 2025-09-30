Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, Juric: “Create tante occasioni da gol. Questa vittoria è meritata”

Redazione 30 Settembre 2025
Juric, allenatore Atalanta (IMAGO)
Le parole di Ivan Juric al termine della gara di Champions League contro il Club Brugge

L’Atalanta vince contro il Club Brugge: alla New Balance Arena termina 2-1 la sfida di Champions League. A decidere l’incontro ci hanno pensato i gol di Samardzic e Pasalic al 74′ e all’87’.

La ‘Dea’, dunque, dopo la sconfitta contro il PSG ha raccolto una vittoria nel secondo turno della competizione.

Ivan Juric, al termine della sfida, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile”, ovvero quello segnato da Tzolis al 38′. “Nella ripresa volevamo fare la partita e abbiamo schiacciato l’avversario. Abbiamo creato tante occasioni da gol e la vittoria è meritata”

L’allenatore croato ha aggiunto: “Stiamo creando un bello spirito. Ci sono Honest Ahanor e Bernasconi che hanno giocato una partita strepitosa”.

Juric, allenatore Atalanta (IMAGO)
Juric ha poi aggiunto: “Abbiamo affrontato una squadra che gioca molto bene a calcio. Abbiamo commesso errori che non possiamo fare”.

L’allenatore ha concluso parlando delle condizioni fisiche di Kossonou: “Sembra si sia fermato al momento giusto. I ragazzi giocano ogni tre giorni, vedremo domani cosa hanno rimediato sia lui che Bellanova”. 