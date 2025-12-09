Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da Palladino e Maresca in vista del match valido per la sesta giornata di League Phase di Champions League
L’Atalanta di Palladino si appresta ad affrontare il Chelsea di Maresca nella sfida della New Balance Arena di Bergamo.
I nerazzurri si trovano attualmente in decima posizione nella classifica generale con 10 punti grazie a 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 5 partite.
Stesso punteggio per la squadra di Maresca che nell’ultima giornata di Champions League ha battuto 3-0 il Barcellona di Flick.
Di seguito ecco le formazioni ufficiali di Atlanta e Chelsea.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Chelsea
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
CHELSEA (4-2-3-1): R. Sánchez; Acheampong, Badiashile, Chalobah, Cucurella; R. James, Caicedo; Gittens, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.
Dove vedere il match in tv e streaming
La sfida tra Atalanta e Chelsea in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo sarà visibile in diretta Tv su Sky.
Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.