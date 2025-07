Dall’ex centrocampista del Milan fino ad arrivare all’attuale attaccante del Manchester United: le cessioni record dell’Atalanta.

Mateo Retegui è solo l’ultima delle operazioni da record in uscita che l’Atalanta è in grado di mettere a segno.

Acquistato dal Genoa a 22 milioni più 2 di bonus, l’attaccante italiano sarà venduto all’Al-Qadsiah per una cifra intorno ai 68 milioni, compresa la percentuale solidarietà.

Un’operazione monstre che ancora una volta l’Atalanta è in grado di portare a termine. L’ultima, ma non la prima. Riavvolgiamo il nastro e rivediamo quali sono state le altre.

Di seguito le cessioni da record del club bergamasco.

Retegui è solo l’ultimo: le cessioni più onerose dell’Atalanta

Mateo Retegui si mette in coda a una lunga serie di operazioni in uscita che hanno portato nelle casse dell’Atalanta un importante tesoretto. Ricordate gli altri? Il passaggio di Franck Kessié al Milan fruttò all’Atalanta 32 milioni di euro, a seguire ci fu la cessione di Dejan Kulusevski alla Juventus a 39 milioni. Quest’ultima fu possibile grazie all’ottima stagione dello svedese al Parma, dove i nerazzurri l’avevano ceduto in prestito.

Sempre alla Juventus, più recente, c’è stato l’affare Koopmeiners che si trasferì in bianconero un anno fa per 58.4 milioni di euro. Altre fortune l’Atalanta le ha fatte grazie alla Premier League. Il trasferimento di Romero al Tottenham per 52 milioni e, in cima a questa speciale classifica, quello di Højlund al Manchester United per 77.8 milioni.