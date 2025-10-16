Atalanta, Carnesecchi: “Ora si entra nel vivo. Sarà una corsa a lungo termine”

Marco Carnesecchi, Atalanta (Imago)

Le parole di Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, durante l’intervista rilasciata a Sky Sport

In una squadra che ha cambiato tanto in estate, a partire dalla guida tecnica, sono poche le certezze rimaste: e sotto questo punto di vista, l’Atalanta può certamente contare su Marco Carnesecchi.

Il portiere azzurro, ormai titolare fisso dei bergamaschi, ha iniziato alla grande questa stagione con prove più che positive che gli hanno fatto guadagnare due convocazioni in nazionale e punta ora a migliorarsi sempre di più.

Di ambizioni personali e di squadra, il numero 29 dei nerazzurri ha parlato in un’intervista rilasciata a Sky Sport.

Atalanta, le parole di Carnesecchi

Carnesecchi ha analizzato le prime partite della nuova stagione: “Abbiamo fatto molto bene fino a qua. ora si entra nel vivo del campionato: sono finiti i tempi delle prove, ora bisogna iniziare veramente”.

Ivan Jurić, allenatore Atalanta

Su Jurić: “Mi sta aiutando con il gioco nei piedi, mi dà la tranquillità per rischiare di più. I cambiamenti fanno parte della vita: bisogna prenderli di petto. La cosa importante è concentrarsi sul presente”.

Quanto tempo servirà alla “nuova” Atalanta? Carnesecchi non ha dubbi: “Penso che l’organico della squadra sia forte, non abbiamo fretta di dimostrare: sarà una corsa a lungo termine. Come diceva una persona: i cavalli buoni si vedono alla fine della corsa”.