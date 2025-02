Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Gasperini e Nicola

Dopo la delusione per la sconfitta in Champions League contro il Bruges, a causa del rigore dubbio concesso ai belgi all’ultimo minuto, l’Atalanta torna in campo in campionato.

La squadra di Gasperini trova il Cagliari, che arriva dalla vittoria nel match salvezza contro il Parma e che cerca altri punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante 4 punti.

Trovano un’Atalanta che nell’ultima gara di campionato ha battuto per 5-0 il Verona, con 4 gol di uno scatenato Mateo Retegui.

La squadra di Nicola proverà a fare punti su uno dei campi più difficili del campionato.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Toloi; Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Ederson, De Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Cassa, Palestra, Vlahovic, Del Lungo, Zappacosta

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makounbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli All. Davide Nicola

A disposizione: Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto Palomino, Pavoletti, Obert, Luvumbo, Kingstone

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv e streaming

La partita della 25esima giornata di Serie A tra Atalanta e Cagliari si giocherà oggi al Gewiss Stadium di Bergamo, con calcio d’inizio alle 15:00.

Sarà possibile vederla in diretta streaming su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.

