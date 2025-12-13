Gianluca Scamacca (IMAGO)

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Cagliari scelte da Raffaele Palladino e Fabio Pisacane in vista del match della 15ª giornata di Serie A

Dopo la vittoria contro il Chelsea in Champions League, L’Atalanta di Palladino si appresta ad affrontare il Cagliari di Pisacane.

I nerazzurri vogliono ritrovare la vittoria dopo la netta sconfitta al Bentegodi contro il Verona per 3-0.

Il Cagliari invece è alla ricerca della quinta vittoria in campionato. Dopo aver battuto la Roma in casa per 1-0, i rossoblù proveranno a fare il risultato anche a Bergamo.

Di seguito ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho; Borrelli, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

Sebastiano Esposito (IMAGO)

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Cagliari che si disputerà sabato 13 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW e DAZN.