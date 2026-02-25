Ancora tensioni tra Atalanta e Borussia Dortmund a seguito del caso Inacio: salta il pranzo UEFA prima del match di Champions

Ancora tensioni tra le dirigenze di Atalanta e Borussia Dortmund per il ‘caso’ Inacio. Come all’andata, infatti, il classico pranzo che precede i match di Champions League non avrà luogo.

Prima della sfida del Signal Iduna Park, Percassi aveva commentato duramente la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Credo ci sia stata una grande mancanza nei nostri confronti. Oggi vediamo un tesserato del nostro club, cresciuto a Zingonia e di cui il papà è stato portato nella mia prima presidenza a Bergamo. È successo questo episodio ma io non voglio giudicare la decisione del ragazzo. Per me è molto grave è il fatto che il Borussia non abbia mai dato la disponibilità a sedersi e risolvere una questione che noi abbiamo portato in FIFA“.

IN AGGIORNAMENTO