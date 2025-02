Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna

Le formazioni ufficiali del quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Bologna.

Si ferma il calciomercato, con la sessione invernale che si conclude con la mezzanotte di lunedì 3 febbraio.

Il campionato ripartirà venerdì 7 febbraio con l’anticipo della 24ª giornata tra Como e Juventus, nel frattempo, riparte la Coppa Italia, con il quarto di finale tra Atalanta e Bologna.

I padroni di casa arrivano dal pareggio in campionato contro il Torino, mentre gli ospiti hanno trovato i tre punti nel match contro il Como.

A circa un’ora dalla partita, ecco le formazioni ufficiali di Gasperini e Italiano.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patrício; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; Pašalič; De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rossi, Dajcar, Posch, Sulemana, Cuadrado, Ruggeri, Samardžić, Palestra, Brescianini, Del Lungo, Obrić, Maldini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Fabbian, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Miranda.

Dove vedere Atalanta-Bologna in TV e Streaming

Il match tra Atalanta e Bologna, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà un’esclusiva Mediaset. La partita potrà essere seguita in TV su Italia 1 e in streaming sul servizio Infinity+.