Iniziano gli ottavi di Champions League: le formazioni ufficiali di Atalanta e Bayern Monaco per la gara di andata

Da una parte la settima forza del campionato italiano (classifica alla mano), dall’altra la prima di quello tedesco.

Dallo stadio New Balance Arena di Bergamo, Atalanta e Bayern Monaco sono pronte a scendere in campo per l’ottavo di finale di andata di Champions League.

Fischio d’inizio alle 21 per il primo atto del confronto tra le due formazioni. Nerazzurri che hanno guadagnato l’accesso battendo ai playoff il Borussia Dortmund, mentre il Bayern Monaco ha concluso in seconda posizione la League Phase.

Chi vince compie un primo passo verso i quarti di finale: di seguito le formazioni ufficiali per il match.

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Atalanta

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; De Roon, Pasalic; Sulemana, Krstovic, Zalewski; Scamacca. All: Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Koussounou, Bakker, Musah, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Cassa, Ahanor.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany.

A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’ottavo di finale di Champions League tra Atalanta e Bayer Monaco, in programma per martedì 10 marzo alle 21, sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app Sky Go ma anche su Now.