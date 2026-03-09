L’attaccante non è sceso in campo nello scorso match di campionato contro il Borussia Mönchengladbach a causa di una botta al polpaccio

Il Bayern Monaco recupera Harry Kane. L’attaccante inglese sarà a disposizione contro l’Atalanta nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Lo scorso 28 febbraio, il classe ’93 aveva rimediato una botta al polpaccio nel “Klassiker” contro il Borussia Dortmund.

Per precauzione, Vincent Kompany aveva deciso di non convocarlo nella scorsa sfida di campionato con il Borussia Mönchengladbach, vinta 4-1. L’allenatore dei bavaresi ha ricevuto rassicurazioni sulle condizioni di Kane che oggi, 9 marzo, è tornato ad allenarsi con i compagni.

Dopo aver chiuso la League Phase di Champions al secondo posto in classifica, il Bayern Monaco sfiderà l’Atalanta nel match valevole per l’andata dei quarti di finale del torneo.

La gara andrà in scena domani, mercoledì 10 marzo alle ore 21:00, alla “New Balance Arena” di Bergamo. Nell’ultima sfida europea giocata in casa, l’Atalanta ha battuto 4-1 il Borussia Dortmund, riscattando il ko dell’andata ed eliminando i gialloneri. I ragazzi di Palladino sperano di replicare la notte da sogno, battendo un’altra squadra tedesca davanti ai propri tifosi.