Il Bayern Monaco vince 6-1 contro l’Atalanta: applausi dello stadio di Bergamo ai nerazzurri

Dopo il 5-0 segnato dal Bayern Monaco tutto lo stadio di Bergamo ha applaudito i calciatori del club tedesco

Bel gesto dello stadio di Bergamo. Dopo il 5-0 del Bayern Monaco contro l’Atalanta tutto lo stadio nerazzurro ha applaudito i calciatori tedeschi.

Nonostante la severa lezione che sta subendo la Dea i tifosi hanno voluto dimostrare vicinanza ai propri calciatori. Applausi che sono stati anche un segno di riconoscimento dello strapotere degli avversari.

Pochi minuti dopo il club tedesco ha segnato anche il gol del 6-0 con Musiala. Al fischio finale, con il Bayern Monaco che ha battuto l’Atalanta 6-1, lo stadio di Bergamo ha comunque voluto applaudire i calciatori nerazzurri.