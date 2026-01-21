Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta-Athletic Club, le formazioni ufficiali

Redazione 21 Gennaio 2026
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Athletic Club, gara valida per la 7ª giornata di League Phase di Champions League

Dopo Inter e Napoli, anche l’Atalanta (e la Juventus) tornano in campo in Champions League per la prima volta nel 2026.

Tredici punti in 6 partite per la Dea, che nonostante il cambio di allenatore e Lew difficoltà in Serie A, in Europa ha sempre mantenuto uno standard molto alto. Per ora, 8° posto nel super Girone.

Ospite alla New Balance Arena sarà l’Athletic Club, 32° con soli 5 punti in classifica (e 10° in Liga). In Champions, quest’anno, solo la vittoria di fine ottobre contro il Qarabag.

Di seguito, dunque, ecco le formazioni ufficiali del match. Fischio d’inizio in programma alle 21:oo di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026.

Atalanta, Athletic Club, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Lookman, Scalvini, Ahanor, Maldini, Krstović.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Unai Simon; Adama Boiro, Paredes, Vivian, Lekue; Rego, Jauregizar; Gorosabel, Gomez, Navarro; Gurruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.
A disposizione: Mikel Santos, Padilla, Vesga, Sancet, Jesus Areso, Ruiz de Galarreta, Serrano, Hierro, De Luis, Ibon Sanchez, Selton Sanchez.

Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic Bilbao (Imago)

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta e Athletic Club, in programma alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo e valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati alla visione del match saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

 