Le formazioni ufficiali di Atalanta-Athletic Club, gara valida per la 7ª giornata di League Phase di Champions League

Dopo Inter e Napoli, anche l’Atalanta (e la Juventus) tornano in campo in Champions League per la prima volta nel 2026.

Tredici punti in 6 partite per la Dea, che nonostante il cambio di allenatore e Lew difficoltà in Serie A, in Europa ha sempre mantenuto uno standard molto alto. Per ora, 8° posto nel super Girone.

Ospite alla New Balance Arena sarà l’Athletic Club, 32° con soli 5 punti in classifica (e 10° in Liga). In Champions, quest’anno, solo la vittoria di fine ottobre contro il Qarabag.

Di seguito, dunque, ecco le formazioni ufficiali del match. Fischio d’inizio in programma alle 21:oo di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026.

Atalanta, Athletic Club, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Lookman, Scalvini, Ahanor, Maldini, Krstović.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Unai Simon; Adama Boiro, Paredes, Vivian, Lekue; Rego, Jauregizar; Gorosabel, Gomez, Navarro; Gurruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.

A disposizione: Mikel Santos, Padilla, Vesga, Sancet, Jesus Areso, Ruiz de Galarreta, Serrano, Hierro, De Luis, Ibon Sanchez, Selton Sanchez.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta e Athletic Club, in programma alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo e valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati alla visione del match saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.