L’Atalanta è tornata in campo ad allenarsi in vista della gara contro la Lazio: Scamacca di nuovo in gruppo, ma non solo

Arrivano buone notizie dalla ripresa degli allenamenti dell’Atalanta in vista della gara contro la Lazio di domenica 19 ottobre.

Ivan Juric ha infatti visto tornare in gruppo Gianluca Scamacca, che si era fermato nella precedente pausa di campionato, verso la fine di agosto.

Insieme a lui hanno lavorato con i compagni anche Scalvini e Zalewski.

Domani, i nerazzurri torneranno in campo per un’altra seduta pomeridiana.

Atalanta, Scamacca in gruppo… ma non solo

Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre si sono visti a Zingonia anche Sead Kolasinac, che ha svolto allenamento integrato con la squadra Under 23 oltre a Odilon Kossounou e Raoul Bellanova, entrambi impegnati con un lavoro individuale in campo.

Ha svolto ancora terapie invece l’esterno olandese Mitchel Bakker, mentre sono tornati dagli impegni con le proprie nazionali Pasalic, Sulemana e Krstovic. Atalanta che attualmente occupa la sesta posizione in campionato con 11 punti conquistati in 6 partite e che, contro la Lazio, si giocheranno la possibilità di dare continuità ai buoni risultati conseguiti nelle ultime uscite in campionato (3 pareggi e 2 vittorie nelle cinque partite disputate prima della pausa).