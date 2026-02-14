Atalanta, Ahanor sostituito dopo 20 minuti: il motivo
Solamente dopo 20 minuti dall’inizio della gara tra Lazio e Atalanta l’allenatore nerazzurro sostituisce Ahanor: ecco perché
Solamente 20 minuti di Atalanta-Lazio e subito il primo cambio tra le fila nerazzurre. Palladino, infatti, al 20′ del primo tempo ha sostituito Ahanor per far entrare Kolasinac.
A pesare sul numero 69 è stata l’ammonizione rimediata al 12′ minuto per un fallo su Gustav Isaksen.
Al momento del cambio Palladino è andato subito verso il classe 2008 con i due che si sono scambiati una stretta di mano.