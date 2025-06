Atalanta, si avvicina molto Ahanor: la situazione

L’Atalanta è vicina a mettere le mani su Honest Ahanor, talento classe 2008 di proprietà del Genoa

Dopo la cessione di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid, l’Atalanta si avvicina a Honest Ahanor. Il classe 2008, che in stagione ha raccolto anche l’esordio in Serie A, potrebbe essere il rinforzo per Ivan Juric dopo l’addio del terzino originario di San Giovanni Bianco.

Sul talento di proprietà del Genoa ci sono anche Milan e Monaco, ma ora sono proprio i bergamaschi ad avvicinarsi al difensore italo-nigeriano.

IN AGGIORNAMENTO