Aston Villa-PSG, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Unai Emery e Luis Enrique in vista della sfida di Champions League tra l’Aston Villa e il PSG

Manca sempre meno al calcio d’inizio della gara tra l’Aston Villa e il PSG. La gara, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, permetterà a una delle due squadre di accedere alla semifinale della competizione.

La gara d’andata, giocata al Parco dei Principi, ha visto la formazione francese imporsi sul punteggio di 3-1.

La squadra inglese è reduce dalla vittoria contro il Southampton: la squadra di Emery, infatti, è riuscita a trionfare sul punteggio di 3-0. Mentre il PSG non ha giocato. L’ultimo turno di Ligue 1, infatti, risale allo scorso 5 aprile.

Ecco quindi le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

ASTON VILLA (4-3-2-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans, Onana; Rogers, McGinn; Rashford. Allenatore: Unai Emery.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

Dove vedere Aston Villa-PSG

La sfida tra l’Aston Villa e il PSG, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà visibile su Sky Sport, al canale 253 e in streaming su NOW.