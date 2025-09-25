Aston Villa, la probabile formazione contro il Bologna

Emiliano Martinez, Aston Villa (Imago)

La probabile formazione scelta da Unai Emery per la sfida tra Aston Villa e Bologna, valida per la prima giornata di Europa League

Tante difficoltà in Premier League, ma una gran voglia di rialzarsi. La stagione dell’Aston Villa non è iniziata nel migliore dei modi- per usare un eufemismo -, tra risultati negativi e problematiche dirigenziali, ma la voglia degli inglesi è di ripartire al meglio sin da subito.

I ragazzi di Unai Emery si presentano in Europa League come una tra le squadre favorite alla vittoria finale, ma il momento attuale impone ovviamente di prendere i pronostici con le pinze.

Già oggi, nella sfida che apre la League Phase contro il Bologna, si capirà davvero se il periodo di crisi dei Villans si potrà chiudere.

Ecco intanto le probabili scelte di Unai Emery per la sfida contro gli emiliani, che apre il sipario sulla stagione europea delle due squadre.

La probabile formazione dell’Aston Villa

Nonostante il 18° posto in classifica, nessun pensiero alla prossima di campionato per Unai Emery, che staserà schiererà la miglior formazione possibile. A partire dalla porta, dove ci sarà il reintegrato Emiliano Martinez. Nel 4-2-3-1 i terzini saranno Cash e Maatsen, mentre in mezzo giocheranno Konsa e Pau Torres. Diverse assenze in mezzo al campo, dove i titolari saranno McGinn e Kamara. Per concludere, tanta qualità dalla trequarti in su: la punta sarà Watkins, supportato dal tridente Malen–Elliott–Sancho.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Elliott, Sancho; Watkins. All. Emery

Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa (Imago)

Dove vedere Aston Villa-Bologna

La partita tra Aston Villa e Bologna, in programma oggi – giovedì 25 settembre – alle ore 21.00 al Villa Park, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e NowTV.

I canali dedicati alla visione dell’incontro saranno Sky Sport Uno e Sky Sport 252.