Aston Villa, Emery: “Sarà una partita difficile. Il Bologna ha una squadra forte”

Le parole dell’allenatore dell’Aston Villa, Unai Emery, alla vigilia della gara di Europa League contro il Bologna di Italiano

Non è stato un inizio di stagione positivo quello vissuto dall’Aston Villa, club di Premier League.

Situazione legata ai risultati, che vedono la formazione occupare attualmente la diciottesima posizione del campionato inglese, con 1 vittoria e 4 sconfitte.

Ma non solo: il club sta affrontando anche una rivoluzione interna, con il ds Monchi che dopo alcune divergenze con l’allenatore Unai Emery, ha deciso di lasciare il club (manca solo l’ufficialità).

Proprio l’allenatore dell’Aston Villa ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di esordio in Europa League, che sarà contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Aston Villa, le parole di Emery in vista del Bologna

L’allenatore ha poi aggiunto sul Bologna: “Domani affrontiamo il Bologna, una squadra molto forte. L’anno scorso hanno giocato la Champions con noi: qui abbiamo vinto, ma fu una partita complicata. Hanno lo stesso allenatore, gran parte degli stessi giocatori e un’idea di gioco chiara, aggressiva, con tanti uno contro uno. Sarà una sfida difficile”.

Sulle ambizioni: “L’obiettivo? Cercare di essere protagonisti in questa competizione. Vincere è difficile, ma vivere da protagonisti il percorso è qualcosa di davvero emozionante. Lo abbiamo visto due anni fa in Conference League, con un Villa Park straordinario e un’atmosfera incredibile. Lo stesso è accaduto lo scorso anno in Champions. Ora tocca all’Europa League: sono convinto che i tifosi siano entusiasti quanto noi, quanto me e quanto tutto il club”.

Per concludere con: “Giocare in Europa è qualcosa che adoro, ed essere qui con l’Aston Villa mi rende davvero grato. Due anni fa abbiamo disputato la Conference League, l’anno scorso la Champions e ora siamo in Europa League: un percorso incredibile. Ai ragazzi ripeto sempre che per me l’Europa resta un sogno“.