Aston Villa, Monchi lascia il club dopo divergenze con Unai Emery

Le strade dell’Aston Villa e di Monchi, direttore sportivo del club, si separano: manca solo l’ufficialità

Dopo le ultime ottime stagioni, l’Aston Villa si trova ad affrontare un momento di caos. Complice di ciò, sicuramente il brutto inizio in campionato.

I Villans infatti, hanno realizzato un solo gol in 5 partite, raccogliendo soltanto 3 punti su 15.

Il Direttore Sportivo, Monchi, dopo alcune divergenze con Unai Emery, ha deciso di lasciare il club e si attende la comunicazione ufficiale.

Ma non solo, anche lo stesso allenatore ha fatto molte riflessioni sul suo futuro soprattutto durante l’ultima sosta per le Nazionali, periodo in cui ha valutato seriamente le dimissioni.

Monchi lascia l’Aston Villa

Strascichi del mercato che non ha soddisfatto Emery, che in tutte le conferenze stampa di questo periodo non ha mai perso occasione di ricordarlo, sono tra le cause che hanno portato a questa separazione.

L’ex DS di Roma e Siviglia lascerà dunque la squadra di Birmingham dopo due stagioni in cui i “Villans” hanno fatto sognare nuovamente i propri tifosi, riuscendo a raggiungere nuovamente la Champions League dopo ben 42 anni.