Aston Villa, accordo verbale per il ritorno di Douglas Luiz in prestito

Douglas Luiz ritornerà all’Aston Villa in prestito dalla Juventus.

Come riportato da Sky UK, Douglas Luiz è pronto a tornare all’Aston Villa dopo soli sei mesi in prestito al Nottingham Forest. L’Aston Villa ha un accordo verbale per il suo ritorno con la formula del prestito dalla Juventus.

Una volta completate le pratiche burocratiche, il giocatore si unirà al club in prestito con opzione di riscatto in estate. Il centrocampista ha deciso di tornare all’Aston Villa nonostante l’interesse del Chelsea.

Dopo l’arrivo a giugno terminerà così l’avventura del classe ’98 con il Nottingham Forest. Il brasiliano ha trovato poco spazio in questa stagione totalizzando solo un assist in 14 presenze in campo.