Il Bologna si prepara per la prima sfida di Europa League. I rossoblù affrontano l’Aston Villa in Inghilterra: ecco le formazioni ufficiali

Novanta minuti per iniziare al meglio il cammino in Europa League. Oggi, 25 settembre alle ore 21:00, il Bologna affronta l’Aston Villa. A Birmingham i rossoblù proveranno a ottenere i primi punti nella competizione.

A Villa Park Orsolini e compagni affronteranno i ragazzi di Unai Emery, reduci da un inizio di stagione complicato. Dopo 5 giornate di Premier League, i Villans occupano il penultimo posto in classifica.

L’Aston Villa ha ottenuto appena 3 punti in 5 partite, con un solo gol segnato e 5 subiti. Gli inglesi vogliono voltare pagina e iniziare nella migliore delle maniere il cammino in Europa League.

Nelle prime 4 partite di Serie A, il Bologna ha raccolto 6 punti. I ragazzi allenati da Italiano hanno vinto di misura contro Como (1-0) e Genoa (2-1 con il rigore trasformato al minuto 99 da Orsolini) e hanno perso contro Roma e Milan. Ecco le formazioni ufficiali della prima sfida rossoblù in Europa League.

Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia, Malen. Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita

La sfida di Europa League tra Aston Villa e Bologna in programma oggi, giovedì 25 settembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).

Sarà possibile seguire il match in diretta anche in streaming, tramite le app Now Tv e Sky Go.